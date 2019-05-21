Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA; PROSEGUENDO IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD FINO ALLA CASSIA; RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA NORD, CON CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO RACCORDO;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA IL RACCORDO E L’AEROPORTO DELL’URBE;
CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE DOVE SEMPRE PER TRAFFICO IN ENTRATA SI PROCEDE A RILENTO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON, E SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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