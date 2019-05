Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA; INCOLONNAMENTI ANCHE IN ESTERNA, TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA; IL TRAFFICO IN ESTERNA STA CREANDO RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA NORD, CON CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI DOVUTE A DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;

VERSO LA STESSA TANGENZIALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA IL RACCORDO E L’AEROPORTO DELL’URBE;

A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON; STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

