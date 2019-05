Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE;

QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO, PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA;

RIGUARDO ALLE CONSOLARI SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLA FLAMINIA, DOVE PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA IL RACCORDO E L’AEROPORTO DELL’URBE;

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO AEREO: AD INCROCIARE LE BRACCIA IL PERSONALE DI BORDO E DI TERRA DELLE COMPAGNIE ALITALIA, BLUE AIR E BLU PANORAMA; ATTIVE LE FASCE DI GARANZIA TRA LE 7 E LE 10 E TRA LE 18 E LE 21; TERMINE DELL’AGITAZIONE PREVISTO PER LE ORE 24.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral