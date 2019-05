Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA NETTUNENSE, TRA PAVONA E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELL’APPIA; SULLA STESSA APPIA SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI;

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL3 ROMA VITERBO SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA STAZIONE DI VITERBO PORTA FIORENTINA: ATTIVE MODIFICHE DI ORARIO E VARIAZIONI DI CORSE PER I TRENI REGIONALI NELLA TRATTA TRA VITERBO, CESANO E ROMA; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 17 GIUGNO;

