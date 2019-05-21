Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA;
SULL’AUTOSTRADA A1 RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA CEPRANO E FROSINONE, DIREZIONE ROMA;
SULLA PONTINA, SEMPRE PER UN INCIDENTE, STRADA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI BORGO MONTELLO IN DIREZIONE ROMA. TRAFFICO DEVIATO SULLA COMPLANARE, SI INVITA QUINDI ALLA PRUDENZA;
INFINE, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ED È IN CORSO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO: AD INCROCIARE LE BRACCIA IL PERSONALE DI BORDO E DI TERRA DELLE COMPAGNIE ALITALIA, BLUE AIR E BLU PANORAMA. IL SERVIZIO RIPRENDERA’ NELLA FASCIA ORARIA DI GARANZIA TRA LE 18 E LE 21; TERMINE DELL’AGITAZIONE PREVISTO PER LE ORE 24.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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