Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E, AVANTI, TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ED È IN CORSO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO: AD INCROCIARE LE BRACCIA IL PERSONALE DI BORDO E DI TERRA DELLE COMPAGNIE ALITALIA, BLUE AIR E BLU PANORAMA. IL SERVIZIO RIPRENDERA’ NELLA FASCIA ORARIA DI GARANZIA TRA LE 18 E LE 21; TERMINE DELL’AGITAZIONE PREVISTO PER LE ORE 24.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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