Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E L’APPIA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E, AVANTI, TRA NOMENTANA E PRENESTINA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO;
SULLA PONTINA RIAPERTO AL TRAFFICO IL TRATTO DI STRADA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI BORGO MONTELLO A SEGUITO DI UN INCIDENTE;
SULLA CASILINA PERMANE INVECE TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
ED È IN CORSO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO: AD INCROCIARE LE BRACCIA IL PERSONALE DI BORDO E DI TERRA DELLE COMPAGNIE ALITALIA, BLUE AIR E BLU PANORAMA. IL SERVIZIO RIPRENDERA’ NELLA FASCIA ORARIA DI GARANZIA TRA LE 18 E LE 21; TERMINE DELL’AGITAZIONE PREVISTO PER LE ORE 24.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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