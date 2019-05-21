Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E A24;
SULLA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
SULLA CASILINA PERMANE INVECE TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MACCHIA SAPONARA NEI DUE SENSI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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