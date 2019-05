Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E A24;

SULLA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

SULLA CASILINA PERMANE INVECE TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MACCHIA SAPONARA NEI DUE SENSI.

ED È IN CORSO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO: AD INCROCIARE LE BRACCIA IL PERSONALE DI BORDO E DI TERRA DELLE COMPAGNIE ALITALIA, BLUE AIR E BLU PANORAMA. IL SERVIZIO RIPRENDERA’ NELLA FASCIA ORARIA DI GARANZIA TRA LE 18 E LE 21; TERMINE DELL’AGITAZIONE PREVISTO PER LE ORE 24.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral