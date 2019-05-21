Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E LA NOMENTANA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PONTINA E TUSCOLANA;
SI VIAGGIA POI A RILENTO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
SULLA CASILINA PERMANE INVECE TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MACCHIA SAPONARA NEI DUE SENSI.
ED È IN CORSO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO: AD INCROCIARE LE BRACCIA IL PERSONALE DI BORDO E DI TERRA DELLE COMPAGNIE ALITALIA, BLUE AIR E BLU PANORAMA. IL SERVIZIO RIPRENDERA’ NELLA FASCIA ORARIA DI GARANZIA TRA LE 18 E LE 21; TERMINE DELL’AGITAZIONE PREVISTO PER LE ORE 24.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral