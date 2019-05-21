Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE;
SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA CASILINA SI RALLENTA INVECE TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MACCHIA SAPONARA NEI DUE SENSI.
ED È IN CORSO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO: AD INCROCIARE LE BRACCIA IL PERSONALE DI BORDO E DI TERRA DELLE COMPAGNIE ALITALIA, BLUE AIR E BLU PANORAMA. IL SERVIZIO RIPRENDERA’ NELLA FASCIA ORARIA DI GARANZIA TRA LE 18 E LE 21; TERMINE DELL’AGITAZIONE PREVISTO PER LE ORE 24.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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