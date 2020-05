Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 7.20 ALESSIO CONTI

APRIAMO CON L’A1 FIRENZE ROMA, CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ORTE NELLE DUE CARREGGIATE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, PRESTARE ATTENZIONE ALLO SCAMBIO DI CARREGGIATA

NELLA ZONA DEI CASTELLI RIAPERTA NELLE DUE DIREZIONI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI AD ALBANO PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO DI IERI POMERIGGIO.

IN ENTRATA A ROMA

CI SONO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E LA GIUSTINIANA

CI SONO CODE ANCHE SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN DIREZIONE DEL RACCORDO

RESTIAMO IN ZONA, PER LAVORI SU VIA DI VERMICINO, CODE TRA VIA DELL’OSTERIA DEL FINOCCHIO E VIA DI GROTTE PORTELLA VERSO LA TUSCOLANA

SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO PER UN GUASTO TECNICO.

PER CHI SI SPOSTA DAL LITORALE ROMANO POTENZIATE LE LINEE BUS SULLA DIRETTRICE OSTIA – ACILIA – PIAZZA VENEZIA CON DUE LINEE BUS EXPRESS S05 ED S06.

RAMMENTIAMO CHE TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.

