Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 07:30

di - 21 Maggio 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 7.20 ALESSIO CONTI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE ALESSIO CONTI
    APRIAMO CON L’A1 FIRENZE ROMA, CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ORTE NELLE DUE CARREGGIATE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, PRESTARE ATTENZIONE ALLO SCAMBIO DI CARREGGIATA
    NELLA ZONA DEI CASTELLI RIAPERTA NELLE DUE DIREZIONI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI AD ALBANO PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO DI IERI POMERIGGIO.
    IN ENTRATA A ROMA
    CI SONO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E LA GIUSTINIANA
    CI SONO CODE ANCHE SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    RESTIAMO IN ZONA, PER LAVORI SU VIA DI VERMICINO, CODE TRA VIA DELL’OSTERIA DEL FINOCCHIO E VIA DI GROTTE PORTELLA VERSO LA TUSCOLANA
    SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO
    A ROMA SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO PER UN GUASTO TECNICO.
    PER CHI SI SPOSTA DAL LITORALE ROMANO POTENZIATE LE LINEE BUS SULLA DIRETTRICE OSTIA – ACILIA – PIAZZA VENEZIA CON DUE LINEE BUS EXPRESS S05 ED S06.
    RAMMENTIAMO CHE TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
    DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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