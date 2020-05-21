Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO ORE 8.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON L’A1 FIRENZE ROMA, CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ORTE NELLE DUE CARREGGIATE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, PRESTARE ATTENZIONE ALLO SCAMBIO DI CARREGGIATA
NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI RIAPERTA NELLE DUE DIREZIONI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI AD ALBANO PER ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO DI IERI POMERIGGIO.
CI SPOSTIAMO A ROMA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CHIUSA LA CARREGGIATA CENTRALE A TORCERVARA VERSO SETTECAMINI PER LAVORI, TRAFFICO DEVIATO IN COMPLANARE
IN ENTRATA ALLA CAPITALE
CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E LA GIUSTINIANA
STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA, QUI PER LAVORI AL SOTTOPASSO, CHIUSA TRA LE FERMATE DELLA METRO C GROTTE CELONI E TORREGAIA. TRAFFICO DEVIATO SULLE COMPLANARI
IN PROVINCIA DI LATINA ASTRAL STÀ ESEGUENDO LO SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SULLA PROVINCIALE ARDEA FONTANA DEI PAPI, ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE MOBILE ATTUALMENTE AL KM 8+000
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO PER UN GUASTO TECNICO.
PER CHI SI SPOSTA, INVECE DAL LITORALE ROMANO POTENZIATE LE LINEE BUS SULLA DIRETTRICE OSTIA – ACILIA – PIAZZA VENEZIA CON DUE LINEE BUS EXPRESS S05 ED S06.
RAMMENTIAMO CHE TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral