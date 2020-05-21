Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 8.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA L’A1 FIRENZE ROMA, CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ORTE NELLE DUE CARREGGIATE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, PRESTARE ATTENZIONE ALLO SCAMBIO DI CARREGGIATA
NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI RIAPERTA NELLE DUE DIREZIONI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI AD ALBANO A SEGUITO DEGLI ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO DI IERI POMERIGGIO.
CI SPOSTIAMO A ROMA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CHIUSA LA CARREGGIATA CENTRALE A TORCERVARA VERSO SETTECAMINI PER LAVORI, TRAFFICO DEVIATO IN COMPLANARE
IN ENTRATA ALLA CAPITALE
CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E LA GIUSTINIANA
STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA, QUI PER LAVORI AL SOTTOPASSO, CHIUSA TRA LE FERMATE DELLA METRO C GROTTE CELONI E TORREGAIA. TRAFFICO DEVIATO SULLE COMPLANARI
IN PROVINCIA DI LATINA ASTRAL STÀ ESEGUENDO LO SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SULLA PROVINCIALE ARDEA FONTANA DEI PAPI, ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE MOBILE ATTUALMENTE AL KM 8+000
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO PER UN GUASTO TECNICO.
PER CHI SI SPOSTA, INVECE DAL LITORALE ROMANO
RIMODULATE LE PARTENZE DELLA FERROVIA ROMA LIDO, LA PROSSIMA DA COLOMBO ALLE ORE 8.45
IN ALTERNATIVA È POSSIBILE USARE ANCHE LE NUOVE LINEE EXPRESS S05 ED S06 SULLA DIRETTRICE OSTIA – ACILIA – PIAZZA VENEZIA.
RAMMENTIAMO CHE TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral