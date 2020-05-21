Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 09:45

di - 21 Maggio 2020 - 9:45

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    VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 9.35 ALESSIO CONTI
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA L’A1 FIRENZE ROMA, CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ORTE NELLE DUE CARREGGIATE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, PRESTARE ATTENZIONE ALLO SCAMBIO DI CARREGGIATA
    NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI RIAPERTA NELLE DUE DIREZIONI LA TANGENZIALE DEI CASTELLI AD ALBANO A SEGUITO DEGLI ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO DI IERI POMERIGGIO.
    CI SPOSTIAMO A ROMA
    SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CHIUSA LA CARREGGIATA CENTRALE A TORCERVARA VERSO SETTECAMINI PER LAVORI, TRAFFICO DEVIATO IN COMPLANARE
    IN ENTRATA ALLA CAPITALE
    CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E LA GIUSTINIANA
    STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA, QUI PER LAVORI AL SOTTOPASSO, CHIUSA TRA LE FERMATE DELLA METRO C GROTTE CELONI E TORREGAIA. TRAFFICO DEVIATO SULLE COMPLANARI
    IN PROVINCIA DI FROSINONE ASTRAL STÀ ESEGUENDO LA RIPAVIMENTAZIONE E LO SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SULLA REGIONALE DELLA VANDRA, ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE MOBILE
    SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO
    A ROMA SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO PER UN GUASTO TECNICO.
    RALLENTAMENTI SULLA METRO IN DIREZIONE PANTANO PER UN PRECEDENTE GUASTO AD UN TRENO ALLA STAZIONE MIRTI
    RAMMENTIAMO CHE TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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