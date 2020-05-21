Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 10.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA L’A1 FIRENZE ROMA, CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ORTE NELLE DUE CARREGGIATE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, PRESTARE ATTENZIONE ALLO SCAMBIO DI CARREGGIATA
CI SPOSTIAMO A ROMA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CHIUSA LA CARREGGIATA CENTRALE A TORCERVARA VERSO SETTECAMINI PER LAVORI, TRAFFICO DEVIATO IN COMPLANARE
IN ENTRATA ALLA CAPITALE
CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E LA GIUSTINIANA
STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA, QUI PER LAVORI AL SOTTOPASSO, CHIUSA TRA LE FERMATE DELLA METRO C GROTTE CELONI E TORREGAIA. TRAFFICO DEVIATO SULLE COMPLANARI
SULLA PONTINA CI SONO CODE PER LAVORI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELL’EUR
IN PROVINCIA DI FROSINONE ASTRAL STÀ ESEGUENDO LA RIPAVIMENTAZIONE E LO SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SULLA REGIONALE DELLA VANDRA, ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE MOBILE
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO PER UN GUASTO TECNICO.
RALLENTAMENTI SULLA METRO IN DIREZIONE PANTANO PER UN PRECEDENTE GUASTO AD UN TRENO ALLA STAZIONE MIRTI
RAMMENTIAMO CHE TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral