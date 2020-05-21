Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 12.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CANTIERI ATTIVI SULL’A1 FIRENZE ROMA, CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ORTE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LAVORI DI AUTOSTRADE, ATTENZIONE ANCHE ALLO SCAMBIO DI CARREGGIATA
CI SPOSTIAMO A ROMA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CHIUSA LA CARREGGIATA CENTRALE A TORCERVARA VERSO SETTECAMINI PER LAVORI, TRAFFICO DEVIATO IN COMPLANARE
IN ENTRATA ALLA CAPITALE
CODE PER LAVORI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA, QUI CHIUSA TRA GROTTE CELONI E TORREGAIA. TRAFFICO DEVIATO SULLE COMPLANARI
SULLA PONTINA CI SONO INCOLONNAMENTI PER LAVORI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELL’EUR
IN PROVINCIA DI FROSINONE ASTRAL STÀ ESEGUENDO LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE SULA PROVINCIALE MARIA AL KM 10, ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE MOBILE
RESTANDO IN ZONA CODE PER SENSO UNICO ALTERNATO ANCHE SULLA SORA CASSINO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI BELMONTE CASTELLO
CODE PER LAVORI ANCHE IN PROVINCIA DI RIETI SULLA SALTO CICOLANA TRA CASTEL MENARDO E POGGIO SAN GIOVANNI NELLE DUE DIREZIONI
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA SULLA METRO A RIAPERTA LA STAZIONE FURIO CAMILLO.
ANCORA RALLENTATO INVECE IL SERVIZIO SULLA METRO C IN DIREZIONE PANTANO PER UN PRECEDENTE GUASTO AD UN TRENO
RICORDIAMO, INFINE, CHE TUTTI GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral