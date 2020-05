Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

APRIAMO CON L’INCIDENTE IN A1, SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, CODE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI

RIENTRIAMO A ROMA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE PER LAVORI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA

ANCHE SULLA CASSIA BREVI ATTESE PER LAVORI DI ANAS, SIAMO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER FORMELLO, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

CI SPOSTIAMO IN A1, SIAMO SULLA DIRETTRICE FIRENZE.ROMA, ANCHE QUI PER LAVORI DI AUTOSTRADE CI SONO DEI RALLENTAMENTI, ALL’ALTEZZA DI ORTE, CON SCAMBIO DI CARREGGIATA, RALLENTAMENTI, NELEL DUE DIREZIONI

RICORDIAMO, INFINE, CHE TUTTI GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, E MANTENERE ALTRESI’ LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZI EPER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral