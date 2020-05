Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI, DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE PER 2 CHILOMETRI TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER LAVORI DI ANAS TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA, IN USCITA

PER TRAFFICO RALLENTAMENTI INTERESSANO

LA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA, NELLE DUE DIREZIONI

LA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA, VERSO APRILIA

L’ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI SANTA PALOMBA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN PROVINCIA DI FROSINONE LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA

SULLA PROVINCIALE MARIA AL KM 10, ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE MOBILE

CI SPOSTIAMO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE.ROMA, DOVE PER LAVORI DI AUTOSTRADE CI SONO DEI RALLENTAMENTI, ALL’ALTEZZA DI ORTE, NELLE DUE DIREZIONI, CON SCAMBIO DI CARREGGIATA

RICORDIAMO, INFINE, CHE TUTTI GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, E MANTENERE ALTRESI’ LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, PER IL MOMENTO È TUTTO

