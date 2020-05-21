Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 16:30

di - 21 Maggio 2020 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI, DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE PER 2 CHILOMETRI TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI
    CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER LAVORI DI ANAS TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA, IN USCITA
    PER TRAFFICO RALLENTAMENTI INTERESSANO
    LA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA, NELLE DUE DIREZIONI
    LA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA, VERSO APRILIA
    L’ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI SANTA PALOMBA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN PROVINCIA DI FROSINONE LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA
    SULLA PROVINCIALE MARIA AL KM 10, ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE MOBILE
    CI SPOSTIAMO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE.ROMA, DOVE PER LAVORI DI AUTOSTRADE CI SONO DEI RALLENTAMENTI, ALL’ALTEZZA DI ORTE, NELLE DUE DIREZIONI, CON SCAMBIO DI CARREGGIATA
    RICORDIAMO, INFINE, CHE TUTTI GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, E MANTENERE ALTRESI’ LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZI EPER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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