Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE, AL MOMENTO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA, CODE PER TRAFFICO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN AUMENTO PER LAVORI DI ANAS, AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA, IN DIREZIOEN RACCORDO ANULARE
NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA PORTONACICO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
POI CODE SULLA CASSIA VEIENTANA E SULLA CASSIA
RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DEL BIVIOPER FORMELLO, IN DIREZIONE ROMA, PER LAVORI
E TRA OLGIATA E LA STORTA, QUI PER TRAFFICO, NELLE DUE DIREZIONI
PROSEGUIAMO SULLA VIA AURELIA, DOVE PER LAVORI SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, NELLE DUE
RICORDIAMO, INFINE, CHE TUTTI GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, E MANTENERE ALTRESI’ LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZI EPER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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