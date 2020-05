Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 17.05 GINA PANDOLFO

SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE, AL MOMENTO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA, CODE PER TRAFFICO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN AUMENTO PER LAVORI DI ANAS, AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA, IN DIREZIOEN RACCORDO ANULARE

NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA PORTONACICO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

POI CODE SULLA CASSIA VEIENTANA E SULLA CASSIA

RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DEL BIVIOPER FORMELLO, IN DIREZIONE ROMA, PER LAVORI

E TRA OLGIATA E LA STORTA, QUI PER TRAFFICO, NELLE DUE DIREZIONI

PROSEGUIAMO SULLA VIA AURELIA, DOVE PER LAVORI SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, NELLE DUE

RICORDIAMO, INFINE, CHE TUTTI GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, E MANTENERE ALTRESI’ LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

