Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 17.35 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IN ESTRNA CODE TRA GLI SVINCOLI PONTINA E LAURENTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DISAGI CODE TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA

SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA SETTECAMINI E SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SULLA NOMENTANA, RALLENTAMENTI IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE

SULLA SALARIA, CODE PER TRAFFICO TRA MONTEROTONDO SCALO TENUTA SANTA COLOMBA

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA

TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI

PROSEGUIAMO SULLA VIA AURELIA, DOVE PER LAVORI SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, NELLE DUE

STOP DELLA CIRCOLAZIONE SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, TUTTE LE SERE DAL 22 AL 24 MAGGIO A PARTIRE DALLE 21, TRA ACILIA E COLOMBO. L’INTERRUZIONE È DOVUTA A LAVORI PER IL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO, A OSTIA. LE ULTIME CORSE CHE EFFETTUERANNO IL PERCORSO COMPLETO PARTIRANNO ALLE 21 DAI CAPOLINEA DI PIRAMIDE E COLOMBO. NELLA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA, LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ REGOLARE. IN ALTERNATIVA, LINEE BUS 04 NELLA TRATTA ACILIA-LIDO CENTRO; 06 E 064 NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO; 070 TRA LA STAZIONE METRO B DI EUR FERMI E COLOMBO

INFINE, RICORDIAMO, CHE TUTTI GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, E MANTENERE ALTRESI’ LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZI EPER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral