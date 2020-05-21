Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDNETE AVVENUTO IN PRECEDENZA E CHE HA IMPEGNATO LA CORSIA DI SORPASSO, CODE IN AUMENTO TRA OSTIENSE E LAURENTINA, IN ESTERNA
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO:
LA NETTUNENSE, TRA VIA BOVILLE E COLONNELLE, NELLE DUE DIREZIONI
L’APPIA TRA VIA OLIVELLA E DELLA STELLA, NELLE DUE DIREZIONI
ANCHE VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E PANTANO NELLE DUE
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE INTERESSANO IL TRATTO CHE VA DA VIA FIORENTINI FINO A TOR CERVARA, IN USCITA QUI PER LAVORI
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO CON LA METRO C AL COLOSSEO, SINO AL 6 AGOSTO LA SERA DOPO LE 21 TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA CI SONO I BUS AL POSTO DEI TRENI. IN ALCUNI FINE SETTIMANA, PERÒ, COME QUELLO DEL 23 E 24 MAGGIO, I LAVORI SONO PER L’INTERA GIORNATA. SABATO E DOMENICA, DUNQUE, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA BUS NAVETTA DA INIZIO A FINE SERVIZIO. SERVIZIO METRO REGOLARE TRA CASTRO PRETORIO E I CAPOLINEA DI REBIBBIA/IONIO.
INFINE, RICORDIAMO, CHE TUTTI GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, E MANTENERE ALTRESI’ LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZI EPER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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