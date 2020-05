Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDNETE AVVENUTO IN PRECEDENZA E CHE HA IMPEGNATO LA CORSIA DI SORPASSO, CODE IN AUMENTO TRA OSTIENSE E LAURENTINA, IN ESTERNA

PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO:

LA NETTUNENSE, TRA VIA BOVILLE E COLONNELLE, NELLE DUE DIREZIONI

L’APPIA TRA VIA OLIVELLA E DELLA STELLA, NELLE DUE DIREZIONI

ANCHE VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E PANTANO NELLE DUE

MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE INTERESSANO IL TRATTO CHE VA DA VIA FIORENTINI FINO A TOR CERVARA, IN USCITA QUI PER LAVORI

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO CON LA METRO C AL COLOSSEO, SINO AL 6 AGOSTO LA SERA DOPO LE 21 TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA CI SONO I BUS AL POSTO DEI TRENI. IN ALCUNI FINE SETTIMANA, PERÒ, COME QUELLO DEL 23 E 24 MAGGIO, I LAVORI SONO PER L’INTERA GIORNATA. SABATO E DOMENICA, DUNQUE, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA BUS NAVETTA DA INIZIO A FINE SERVIZIO. SERVIZIO METRO REGOLARE TRA CASTRO PRETORIO E I CAPOLINEA DI REBIBBIA/IONIO.

INFINE, RICORDIAMO, CHE TUTTI GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, E MANTENERE ALTRESI’ LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

