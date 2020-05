Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

E NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN CORSIA DI SORPASSO, CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI OSTIENSE E LAURENTINA

USCIAMO DA ROMA, SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

CI SPOSTIAM SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA IL RACCORDO E TOMABA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI

TRAFFICO IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE PER LAVORI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA, IN USCITA

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO

DAL 20 MAGGIO AMPLIATA LA RETE DELLE LINEE S EXPRESS DI COLLEGMENTO DALLA PERIFERIA AL CENTRO E DI SUPPORTO ALLA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO. IN PARTICOLARE SONO ATTIVE DUE LINEE TRA OSTIA, ACILIA E PIAZZA VENEZIA

PARLIAMO DELLE S05 E LA LINEA S06 , DALLE ORE 5.00 ALLE ORE 9.00, NEI GIORNI FERIALI

INFINE, VI RICORDIAMO CHE PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZI EPER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral