Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 19.05 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO STA TORNANDO ALLA NORMALITA’ IN ESTERNA, RIMOSSO L’INCIDNETE, RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA, IN ESTERNA

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA TOMBA DI NERONE E IL RACCORD, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO SU VIA TIBURTINA, DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA DI SALONE, NELLE DUE DIREZIONI

LE ALTRE NOTIZIE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

AL VIA DA LUNEDI’ PROSSIMO I LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BINARI LUNGO IL PERCORSO DEL TRAM 2 E 19, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI E PIAZZALE DELLA MARINA.

PER LASCIARE SPAZIO AI CANTIERI, DAL 25 MAGGIO E SINO AL 12 GIUGNO, SOLO NEI FERIALI, DUNQUE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LA LINEA 2 VIAGGERÀ CON BUS LUNGO TUTTO IL PERCORSO MENTRE LA LINEA 19 RESTERÀ SU TRAM TRA PIAZZA DEI GERANI E VALLE GIULIA PER TRASFERIRSI SU GOMMA TRA VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO.

INFINE, VI RICORDIAMO CHE PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZI EPER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral