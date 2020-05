Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 19.35 GINA PANDOLFO

SULLA TIBURTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA DI SALONE, NELLE DUE DIREZIONI

CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN USCITA

ANCORA TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLE LOCALITA’ LA STORTA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO, SINO AL 6 AGOSTO LA SERA DOPO LE 21 TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA CI SONO I BUS AL POSTO DEI TRENI.

IN ALCUNI FINE SETTIMANA, PERÒ, COME IL PROSSIMO I LAVORI SI SVOLGONO PER L’INTERA GIORNATA. SABATO E DOMENICA, DUNQUE, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA BUS NAVETTA DA INIZIO A FINE SERVIZIO.

SERVIZIO METRO REGOLARE TRA CASTRO PRETORIO E I CAPOLINEA DI REBIBBIA/IONIO.

INFINE, VI RICORDIAMO CHE PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

