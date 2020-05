Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUL FRONTE DELLA VIABILITA’, NESSUNA CRITICITA’

SULLA TIBURTINA L’INCIDENTE E’ IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI, NELLE DUE DIREZIONI

FINO AL 31 MAGGIO, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO RESTERÀ CHIUSA TRA I KM 33+100 E 34+500, SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE,

STOP DELLA CIRCOLAZIONE SULLA FERROVIA ROMA-LIDO TRA ACILIA E COLOMBO, A PARTIRE DALLE ORE 21 DI DOMANI VENERDI 22 E FINO A DOMENICA 24 MAGGIO.

L’INTERRUZIONE SI RENDE NECESSARIA PER LASCIAR SPAZIO AI LAVORI CHE INTERESSANO IL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO, A OSTIA.

LE ULTIME CORSE CHE EFFETTUERANNO IL PERCORSO COMPLETO PARTIRANNO ALLE 21 DAI CAPOLINEA DI PIRAMIDE E COLOMBO.

IN ALTERNATIVA, SI POTRANNO UTILIZZARE LE LINEE BUS:

04 NELLA TRATTA ACILIA-LIDO CENTRO;

06 E 064 NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO

E 070 TRA LA STAZIONE METRO B DI EUR FERMI E COLOMBO

NELLA TRATTA PIRAMIDE-ACILIA, LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ REGOLARE.

INFINE, VI RICORDIAMO CHE PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, ASTRAL INFOMONILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, VI DA’ APPUNTAMENTO A DOMANI E AUGURA A TUTTI BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

Servizio fornito da Astral