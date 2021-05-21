Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2021 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2021 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E ROMA-TERAMO; RESTANDO SULLA ROMA-TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST, SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, SULLA CASSIA TRA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE, TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral