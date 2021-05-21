Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2021 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2021 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, E SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI; SULLA STESSA FLAMINIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE IN DIREZIONE OPPOSTA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA;
PIU’ A SUD UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE POMEZIA; PROSEGUENDO SULLA PONTINA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI, QUI PER LAVORI IN CORSO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral