Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA; RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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