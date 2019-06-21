Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO E TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA, TRA MOSTACCIANO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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