Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 09:35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E AURELIA;
SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI DA VIA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
IN CHIUSURA, DOPO 11 GIORNI DI LOTTA CORAGGIOSA, E’ DECEDUTO QUESTA NOTTE IL SINDACO EROE DI ROCCA DI PAPA EMANUELE CRESTINI, A SEGUITO DELLE FERITE RIPORTATE DALL’ESPLOSIONE AVVENUTA IN CORSO COSTITUENTE: ASTRAL INFOMOBILITA’ ESPRIME PROFONDO CORDOGLIO STRINGENDOSI ATTORNO AI FAMILIARI E A TUTTA LA COMUNITA’ DI ROCCA DI PAPA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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