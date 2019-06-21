Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA SI E’ CONCLUSO L’INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE DI CIRCO MASSIMO, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO E TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA SETTEBAGNI E SALARIA, QUI PER LAVORI IN CORSO;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESTANO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
IN CHIUSURA, DOPO 11 GIORNI DI LOTTA CORAGGIOSA, E’ DECEDUTO QUESTA NOTTE IL SINDACO EROE DI ROCCA DI PAPA EMANUELE CRESTINI, A SEGUITO DELLE FERITE RIPORTATE DALL’ESPLOSIONE AVVENUTA IN CORSO COSTITUENTE: ASTRAL INFOMOBILITA’ ESPRIME PROFONDO CORDOGLIO STRINGENDOSI ATTORNO AI FAMILIARI E A TUTTA LA COMUNITA’ DI ROCCA DI PAPA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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