Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ ANCORA PRESENTE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, E IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E PONTINA;
SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESTANO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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