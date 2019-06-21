Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ ANCORA PRESENTE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA, TRA VIA DEL GENIO CIVILE E APRILIA IN DIREZIONE ROMA, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;
E DOPO 11 GIORNI DI LOTTA CORAGGIOSA, QUESTA NOTTE ALL’OSPEDALE SANT’EUGENIO DI ROMA E’ DECEDUTO IL SINDACO EROE DI ROCCA DI PAPA EMANUELE CRESTINI, RICOVERATO A SEGUITO DELLE USTIONI RIPORTATE DALL’ESPLOSIONE AVVENUTA LO SCORSO 10 GIUGNO: ASTRAL INFOMOBILITA’ ESPRIME PROFONDO CORDOGLIO STRINGENDOSI ATTORNO AI FAMILIARI E A TUTTA LA COMUNITA’ DI ROCCA DI PAPA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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