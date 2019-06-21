Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA.
CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E PONTE GALERIA VERSO FIUMICINO.
DOPO 11 GIORNI DI LOTTA CORAGGIOSA, QUESTA NOTTE ALL’OSPEDALE SANT’EUGENIO DI ROMA E’ DECEDUTO IL SINDACO EROE DI ROCCA DI PAPA EMANUELE CRESTINI, RICOVERATO A SEGUITO DELLE USTIONI RIPORTATE DALL’ESPLOSIONE AVVENUTA LO SCORSO 10 GIUGNO: ASTRAL INFOMOBILITA’ ESPRIME PROFONDO CORDOGLIO STRINGENDOSI ATTORNO AI FAMILIARI E A TUTTA LA COMUNITA’ DI ROCCA DI PAPA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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