Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA.
CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA LAURENTINA E PONTINA.
SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E PONTE GALERIA VERSO FIUMICINO.
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
CODE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN ENTRATA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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