Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA.

CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA LAURENTINA E PONTINA.

SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E PONTE GALERIA VERSO FIUMICINO.

SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

CODE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN ENTRATA.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral