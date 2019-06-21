Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA NAPOLI SI RALLENTA PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI.
MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA.
CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA LAURENTINA E PONTINA.
SULLA ROMA-FIUMICINO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA IL RACCORDO E PONTE GALERIA VERSO FIUMICINO, TRAFFICO REGOLARE.
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
CODE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral