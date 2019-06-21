Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI.
MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA.
CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA LAURENTINA E PONTINA.
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
CODE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI, CANCELLAZIONI O VARIAZIONI DI PERCORSO CAUSA INCONVENIENTI TECNICI ALLE INFRASTRUTTURE NEI PRESSI DI LANUVIO.
INOLTRE SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SANT’ORESTE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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