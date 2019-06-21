Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA NAPOLI RIMISSO L’INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI, TRAFFICO REGOLARE.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E ROMA FIUMICINO; RESTANDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA.
CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E ANCORA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO.
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI, CANCELLAZIONI O VARIAZIONI DI PERCORSO CAUSA INCONVENIENTI TECNICI ALLE INFRASTRUTTURE NEI PRESSI DI LANUVIO.
INOLTRE SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SANT’ORESTE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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