Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SU L RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA.
CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E ANCORA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA VERSO LATINA.
IN VIA DI PRATICA CODE PER INCIDENTE TRA VIA CASTEL ROMANO E VIA MONTE D’ORO IN ENTRAMBE LE DIREZXIONI, CON SENSO UNICO ALTERNATO ALTEZZA VIA TULLIO GIORDANA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI I TRENI POTRANNO SUBIRE RITARDI, CANCELLAZIONI O VARIAZIONI DI PERCORSO CAUSA INCONVENIENTI TECNICI ALLE INFRASTRUTTURE NEI PRESSI DI LANUVIO.
INOLTRE SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SANT’ORESTE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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