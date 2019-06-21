Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA.
IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E ANCORA TRA NOMENTANA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
SULLA PONTINA SI RALLENTA DAL RACCORDO A CASTEL ROMANO VERSO LATINA.
IN VIA DI PRATICA INCIDENTE RIMOSSO TRA VIA CASTEL ROMANO E VIA MONTE D’ORO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TUTTAVIA PERMANGONO CODE.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI.
INOLTRE SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO SERVIZIO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SANT’ORESTE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral