Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2019 ore 20:30

SUL RACCORDO ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

PRIMA DI CONCLUDERE, ASTRAL INFOMOBILITA’ ESPRIME PROFONDO CORDOGLIO STRINGENDOSI ATTORNO AI FAMILIARI DI EMANUELE CRESTINI, IL SINDACO EROE DI ROCCA DI PAPA CHE, DOPO 11 GIORNI DI LOTTA CORAGGIOSA, QUESTA NOTTE ALL’OSPEDALE SANT’EUGENIO DI ROMA E’ DECEDUTO A SEGUITO DELLE USTIONI RIPORTATE DALL’ESPLOSIONE AVVENUTA LO SCORSO 10 GIUGNO.

