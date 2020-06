Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2020 ore 07:30

VIABILITA’ DEL21 GIUGNO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

LA VIABILITA’, AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO

LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO C. PER LASCIARE SPAZIO AI CANTIERI, OGGI DA INIZIO A FINE SERVIZIO (DALLE 5,30 ALLE 23,30) È PREVISTO, LUNGO TUTTO IL PERCORSO SAN GIOVANNI-PANTANO, E VICEVERSA, UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS AL POSTO DEI TRENI.

LE NAVETTE NOMINATE MC E MC3.

LA MC SULLA TRATTA SAN GIOVANNI-PANTANO-SAN GIOVANNI, NON EFFETTUERA’ FERMATE NELLE STAZIONI DI MALATESTA, TEANO, GARDENIE E MIRTI.

LA LINEA MC3, INVECE, SULLA TRATTA SAN GIOVANNI-PARCO DI CENTOCELLE-SAN GIOVANNI, FERMA IN TUTTE LE STAZIONI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

