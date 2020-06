Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2020 ore 08:30

VIABILITA’ DEL21 GIUGNO 2020 ORE 08.20 GINA PANDOLFO

PRIMI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, NELLE DUE DIREZIONI

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO

DA QUESTO FINE SETTIMANA SONO STATE RIPRISTINATE TUTTE LE CORSE DELLA LINEA 9

CHE COLLEGA LA STAZIONE DI PARCO LEONARDO AL COMUNE DI FIUMICINO”.

SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO

LE LINEE MARE

DA LUNEDI’ 22 GIUGNO RIATTIVATA LA 062 E INTENSIFICATO IL SERVIZIO DELLE LINEE 07 E 070. E DA SABATO 27, NEI FINE SETTIMANA, SARÀ IN STRADA ANCHE LA 068.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

