Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2020 ore 10:30

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA

SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA E PROSEGUENDO SU VIA DI PRATICA ALTRI RALLENTAMENTI TRA VIA DI CASTREL ROMANO E VILLAGGIO AZZURRO, TUTTO IN DIREZIONE LATINA

SULLA VIA LITORANEA PER UN INCIDENTE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO C. PER LASCIARE SPAZIO AI CANTIERI, OGGI DA INIZIO A FINE SERVIZIO (DALLE 5,30 ALLE 23,30) È PREVISTO, LUNGO TUTTO IL PERCORSO SAN GIOVANNI-PANTANO, E VICEVERSA, UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS AL POSTO DEI TRENI.

LE NAVETTE NOMINATE MC E MC3.

LA MC SULLA TRATTA SAN GIOVANNI-PANTANO-SAN GIOVANNI, NON EFFETTUERA’ FERMATE NELLE STAZIONI DI MALATESTA, TEANO, GARDENIE E MIRTI.

LA LINEA MC3, INVECE, SULLA TRATTA SAN GIOVANNI-PARCO DI CENTOCELLE-SAN GIOVANNI, FERMA IN TUTTE LE STAZIONI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

