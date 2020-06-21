Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2020 ore 12:30
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VIABILITA’ DEL21 GIUGNO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
DISAGI SULLA VIA AURELIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE IN AUMENTO DAL RACCORDO A CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULLA VIA LITORANEA, RISOLTO L’INCIDETNE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA IL TERZO CANCELLO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE, AL MOMENTO
POI CODE SULLA CASSIA E CASSIA VEIENTANA RISPETTIVAMENTE
IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA
E DAL RACCORDO A VIA DI SANTA CORNELIA, TUTTO IN DIREZIONE VITERBO
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, OGGI DA INIZIO A FINE SERVIZIO (DALLE 5,30 ALLE 23,30) LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA PER CONSENTIRE I LAVORI.
IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE I BUS DELLE LINEE MC ED MC3
LA LINEA MC SULLA TRATTA SAN GIOVANNI-PANTANO
E LA LINEA MC3 SULLA TRATTA SAN GIOVANNI-PARCO DI CENTOCELLE
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral