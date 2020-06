Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2020 ore 13:30

VIABILITA’ DEL21 GIUGNO 2020 ORE 13.20 GINA PANDOLFO

SULLA VIA AURELIA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI VIA CASTEL DI GUIDO, LA VIABILITA’ TOTALMENTE RIPRISTINATA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

PROSEGUIAMO SULL’AURELIA CODE PER TRAFFICO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, SEMPRE VERSO CIVITAVECCHIA

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA IL TERZO CANCELLO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI

IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, OGGI DA INIZIO A FINE SERVIZIO (DALLE 5,30 ALLE 23,30) LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA PER CONSENTIRE I LAVORI.

IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE I BUS DELLE LINEE MC ED MC3

LA LINEA MC SULLA TRATTA SAN GIOVANNI-PANTANO

E LA LINEA MC3 SULLA TRATTA SAN GIOVANNI-PARCO DI CENTOCELLE

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

