Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2020 ore 13:30

di - 21 Giugno 2020 - 13:30

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    VIABILITA’ DEL21 GIUGNO 2020 ORE 13.20 GINA PANDOLFO
    BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA VIA AURELIA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI VIA CASTEL DI GUIDO, LA VIABILITA’ TOTALMENTE RIPRISTINATA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    PROSEGUIAMO SULL’AURELIA CODE PER TRAFFICO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, SEMPRE VERSO CIVITAVECCHIA
    SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA IL TERZO CANCELLO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI
    IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
    SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, OGGI DA INIZIO A FINE SERVIZIO (DALLE 5,30 ALLE 23,30) LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA PER CONSENTIRE I LAVORI.
    IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE I BUS DELLE LINEE MC ED MC3
    LA LINEA MC SULLA TRATTA SAN GIOVANNI-PANTANO
    E LA LINEA MC3 SULLA TRATTA SAN GIOVANNI-PARCO DI CENTOCELLE

    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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