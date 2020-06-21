Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2020 ore 15:30

di - 21 Giugno 2020 - 15:30

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    VIABILITA’ DEL 21 GIUGNO 2020 ORE 15.20 FRANCESCO TITOTTO
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL LITORALE ROMANO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    AD ARICCIA SI STA IN CODA NELL’ULTIMO TRATTO DELLA REGIONALE ROCCA DI PAPA TRA VIA SELVOTTA E VIA APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    AD ANGUILLARA, SUL LUNGOLAGO VIA REGINALDO BELLONI, RALLENTAMENTI TRA VIA LA SPEZIA E PIAZZA DEL MOLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE VALLE DI VICO TRA VIA DEI NOCCIOLETI E VIA DELLE ROBINIE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSA LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA FINO A TUTTA LA GIORNATA DI OGGI, CONTINUA IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLE NAVETTE MC E MC3
    PER IL MOMENTO è TUTTO. UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E AL PROSSIMO APPUNTAMETNO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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