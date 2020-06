Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2020 ore 17:30

VIABILITA’ DEL 21 GIUGNO 2020 ORE 17.20 FRANCESCO TITOTTO

SUALLA AURELIA CODE PER INCIDENTE TRA CERENOVA E LADISPOLI IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE SULLA AURELIA SI STA IN CODA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI PALIDORO E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA

SULLA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA POMEZIA E RACCODO ANUALE IN DIREZIONE ROMA

SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE DI ROMA

SULLA PROVINCIALE COMMENDA LUNGHE CODE TRA LA VERENTANA E LA CASSIA IN DIREZIONE VITERBO

