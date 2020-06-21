Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2020 ore 18:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 21 GIUGNO 2020 ORE 18.20 FRANCESCO TITOTTO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA LE USCITE COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA
SUL GRANDE RACCODO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITE POTINA E PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RALLENTAMENTI TRA CASTELNUOVO DI PORTO ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA ROMA TARQUINIA CODE A TRATTI TRA SANTA MARINELLA E TORRE IN PIETRA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
ANCHE SULLA AURELIA CODE A TRATTI TRA SANTA MARINELLA E LADISPOLI, E PIU’ AVANTI TRA VAL CANNETO E RACCORDO IN IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE RUGHE E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
Servizio fornito da Astral