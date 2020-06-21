Viabilità Roma Regione Lazio del 21-06-2020 ore 18:30

di - 21 Giugno 2020 - 18:30

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    VIABILITA’ DEL 21 GIUGNO 2020 ORE 18.20 FRANCESCO TITOTTO
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA A1 ROMA NAPOLI SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA LE USCITE COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA
    SUL GRANDE RACCODO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITE POTINA E PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
    SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RALLENTAMENTI TRA CASTELNUOVO DI PORTO ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
    SULLA ROMA TARQUINIA CODE A TRATTI TRA SANTA MARINELLA E TORRE IN PIETRA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    ANCHE SULLA AURELIA CODE A TRATTI TRA SANTA MARINELLA E LADISPOLI, E PIU’ AVANTI TRA VAL CANNETO E RACCORDO IN IN DIREZIONE ROMA
    SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE RUGHE E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
    SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
    Servizio fornito da Astral

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